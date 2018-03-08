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Di Francesco: "Un forte abbraccio per tutta la famiglia di Davide Astori, oggi è stata una grande emozione"

L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha voluto personalmente ricordare Davide Astori nel corso della conferenza stampa: "Inizio con due parole di ricordo di Davide Astori. Oggi è stata una g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 17:11
Di Francesco: "Un forte abbraccio per tutta la famiglia di Davide Astori, oggi è stata una grande emozione" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Di Francesco
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Di Francesco
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L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha voluto personalmente ricordare Davide Astori nel corso della conferenza stampa: "Inizio con due parole di ricordo di Davide Astori. Oggi è stata una grande emozione, legata a un ragazzo pulito, bello ed esemplare. Voglio abbracciare forte tutta la sua famiglia".

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