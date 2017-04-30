Di Francesco: "Discuterò il mio futuro con la società, sarà una mia scelta".

Dopo la vittoria al Castellani, Eusebio Di Francesco ha commentato brevemente la gara ai microfoni di Radio Uno: "Abbiamo prodotto un ottimo calcio nella prima ora di gioco, sono molto contento. Futur...

A cura di Redazione Labaroviola 30 aprile 2017 19:30

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