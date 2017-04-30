Di Francesco: "Discuterò il mio futuro con la società, sarà una mia scelta".
Dopo la vittoria al Castellani, Eusebio Di Francesco ha commentato brevemente la gara ai microfoni di Radio Uno: "Abbiamo prodotto un ottimo calcio nella prima ora di gioco, sono molto contento. Futur...
A cura di Redazione Labaroviola
30 aprile 2017 19:30
Dopo la vittoria al Castellani, Eusebio Di Francesco ha commentato brevemente la gara ai microfoni di Radio Uno: "Abbiamo prodotto un ottimo calcio nella prima ora di gioco, sono molto contento. Futuro? Sarà una scelta mia personale, la crescita del Sassuolo passa per altre cose. Tra dieci giorni incontrerò la società per discutere il nostro futuro.