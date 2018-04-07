Di Francesco: "Crossiamo ma non segnamo. I viola invece 2 tiri e due gol. Ci mancano uomini.."

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato al termine del match ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole..

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato al termine del match ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole: "Decisione arbitrali? Oggi è girato tutto storto. La Fiorentina ha fatto 2-3 tiri e fatto 2 gol, è un momento in cui le cose non vanno benissimo, anche alcune scelte arbitrali. Non riusciamo a concretizzare, non facciamo piú gol. Il calcio è fatto di episodi e oggi nessun episodio ci è girato a favore. La Fiorentina ha provato a giocare nel primo tempo, poi con il 2-0 si sono chiusi e questo li ha facilitati. Barcellona e derby? Giochiamo per vivere queste partite, ora è una partita dove la squadra deve credere di poter fare qualcosa di importante, se scendiamo in campo poco concreti non andiamo da nessuna parte, serve cinismo. Arrivare alla Juventus? Non ci siamo mai avvicinati purtroppo, manca qualcosa a livello numerico. La prima cosa è dare una mentalità che può passare anche attraverso queste sconfitte, dobbiamo migliorare qualcosina. Siamo la squadra che crossa di piú senza poi segnare, tiriamo tanto e facciamo pochissimi gol, non può essere e su questo dobbiamo lavorare e da qui bisogna partire per crescere, così si vince cioè partendo dalla settimana e facendo le cose costantemente".