Francesca, primo compleanno senza il suo Davide. Centinaia di messaggi per lei...

Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, ieri ha compiuto 33 anni. Il primo compleanno senza il suo Davide. Così riporta La Nazione. Francesca è nata a Maddaloni (Caserta) il 23 marzo del 198...

Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, ieri ha compiuto 33 anni. Il primo compleanno senza il suo Davide. Così riporta La Nazione. Francesca è nata a Maddaloni (Caserta) il 23 marzo del 1985. Tantissimi i messaggi di conforto e di auguri arrivati sul suo profilo Instagram. Francesca, protetta dall’affetto dei familiari e degli amici, sta continuando a vivere a Firenze con sua figlia Vittoria, 2 anni. Tre settimane fa, scompariva tragicamente Davide Astori.