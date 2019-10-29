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(FOTO)"Le prove sono come nuvole.." Lady Ribery difende Franck nelle stories

La moglie del fuoriclasse francese, ha voluto rsprimere tutto il proprio sostegno relativo a FR7 dopo l'espulsione con relativa squalifica nella gara contro la Lazio. "Le prove sono come nuvole, non s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 14:03
(FOTO)"Le prove sono come nuvole.." Lady Ribery difende Franck nelle stories - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ribery
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ribery
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La moglie del fuoriclasse francese, ha voluto rsprimere tutto il proprio sostegno relativo a FR7 dopo l'espulsione con relativa squalifica nella gara contro la Lazio. "Le prove sono come nuvole, non si fermano stanno solo passando.."

Ecco la foto del post:

(FOTO)"Le prove sono come nuvole.." Lady Ribery difende Franck nelle stories

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