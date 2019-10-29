(FOTO)"Le prove sono come nuvole.." Lady Ribery difende Franck nelle stories
La moglie del fuoriclasse francese, ha voluto rsprimere tutto il proprio sostegno relativo a FR7 dopo l'espulsione con relativa squalifica nella gara contro la Lazio. "Le prove sono come nuvole, non s...
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 14:03
La moglie del fuoriclasse francese, ha voluto rsprimere tutto il proprio sostegno relativo a FR7 dopo l'espulsione con relativa squalifica nella gara contro la Lazio. "Le prove sono come nuvole, non si fermano stanno solo passando.."
Ecco la foto del post: