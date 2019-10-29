(FOTO)"Le prove sono come nuvole.." Lady Ribery difende Franck nelle stories

La moglie del fuoriclasse francese, ha voluto rsprimere tutto il proprio sostegno relativo a FR7 dopo l'espulsione con relativa squalifica nella gara contro la Lazio. "Le prove sono come nuvole, non s...

La moglie del fuoriclasse francese, ha voluto rsprimere tutto il proprio sostegno relativo a FR7 dopo l'espulsione con relativa squalifica nella gara contro la Lazio. "Le prove sono come nuvole, non si fermano stanno solo passando.."

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