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(FOTO) Thereau su Instagram con le valige pronte: addio o arrivederci?

L'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau ha pubblicato sul suo profilo Instagram una stories dove vi sono le valige pronte. Vacanze o trasferimento? Solo il tempo darà le risposte per il classe '83...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2018 16:22
(FOTO) Thereau su Instagram con le valige pronte: addio o arrivederci? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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L'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau ha pubblicato sul suo profilo Instagram una stories dove vi sono le valige pronte. Vacanze o trasferimento? Solo il tempo darà le risposte per il classe '83.

(FOTO) Thereau su Instagram con le valige pronte: addio o arrivederci?

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