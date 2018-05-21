(FOTO) Thereau su Instagram con le valige pronte: addio o arrivederci?
L'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau ha pubblicato sul suo profilo Instagram una stories dove vi sono le valige pronte. Vacanze o trasferimento? Solo il tempo darà le risposte per il classe '83...
A cura di Redazione Labaroviola
21 maggio 2018 16:22
L'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau ha pubblicato sul suo profilo Instagram una stories dove vi sono le valige pronte. Vacanze o trasferimento? Solo il tempo darà le risposte per il classe '83.