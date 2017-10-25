FOTO, Thereau e una cheerleaders come sposa, Natalie Rodela adesso lavora con Pitbull. Galeotto fu proprio l'Nba

L'attaccante della Fiorentina, tra i più in forma del campionato (già 6 reti) è sposato con Natalie Rodela, una delle cheerleaders storiche dei Miami Heat negli anni di Le Bron e oggi in tournée come...

L'attaccante della Fiorentina, tra i più in forma del campionato (già 6 reti) è sposato con Natalie Rodela, una delle cheerleaders storiche dei Miami Heat negli anni di Le Bron e oggi in tournée come ballerina nello show del rapper Pitbull. Galeotta fu proprio una partita di Nba.

Cyril Thereau e sua moglie Natalie Rodela

L'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau, tra i più in forma del campionato (già 6 reti) è sposato con Natalie Rodela, una delle cheerleaders storiche dei Miami Heat negli anni di Le Bron e oggi in tournée come ballerina nello show del rapper Pitbull. Galeotta fu proprio una partita di Nba, di cui il francese è un grande appassionato.

Cyril Thereau e sua moglie Natalie Rodela

Sky sport