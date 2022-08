Nel giorno del suo 96esimo compleanno, la Fiorentina presenta il nuovo Kombat Pro Kappa 22-23 Third Kit. Il colore e i dettagli in oro come omaggio al salone dei Gigli, tra i luoghi simbolo di Firenze.

Fonte: ACFFiorentina

