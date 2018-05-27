FOTO: Spettacolare murales sui muri della Curva Fiesole per ricordare Astori
Ieri è andata in scena la festa della Curva Fiesole, momento per festeggiare la fine della stagione e di aggregazione. Oltre alle tante lodevoli iniziative di beneficenza è stato realizzato uno spetta...
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2018 13:03
Ieri è andata in scena la festa della Curva Fiesole, momento per festeggiare la fine della stagione e di aggregazione. Oltre alle tante lodevoli iniziative di beneficenza è stato realizzato uno spettacolare murales sotto la Fiesole per ricordare Davide Astori. Il testo è quello dello striscione esposto prima di Fiorentina-Benevento