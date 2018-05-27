FOTO: Spettacolare murales sui muri della Curva Fiesole per ricordare Astori

Ieri è andata in scena la festa della Curva Fiesole, momento per festeggiare la fine della stagione e di aggregazione. Oltre alle tante lodevoli iniziative di beneficenza è stato realizzato uno spetta...

A cura di Redazione Labaroviola 27 maggio 2018 13:03

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole

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