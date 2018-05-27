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FOTO: Spettacolare murales sui muri della Curva Fiesole per ricordare Astori

Ieri è andata in scena la festa della Curva Fiesole, momento per festeggiare la fine della stagione e di aggregazione. Oltre alle tante lodevoli iniziative di beneficenza è stato realizzato uno spetta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2018 13:03
FOTO: Spettacolare murales sui muri della Curva Fiesole per ricordare Astori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
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Ieri è andata in scena la festa della Curva Fiesole, momento per festeggiare la fine della stagione e di aggregazione. Oltre alle tante lodevoli iniziative di beneficenza è stato realizzato uno spettacolare murales sotto la Fiesole per ricordare Davide Astori. Il testo è quello dello striscione esposto prima di Fiorentina-Benevento

FOTO: Spettacolare murales sui muri della Curva Fiesole per ricordare Astori

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