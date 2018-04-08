FOTO: Saponara festeggia su Instagram, sulle note di Jovanotti, ricordando capitan Astori
Saponara citando una frase de "La Terra Degli Uomini" di Jovanotti dedica la vittoria di Roma ad Astori.Ricordiamo che la canzone in questione faceva da colonna sonora al video ricordo del capitano vi...
A cura di Redazione Labaroviola
08 aprile 2018 14:05
Saponara citando una frase de "La Terra Degli Uomini" di Jovanotti dedica la vittoria di Roma ad Astori.
Ricordiamo che la canzone in questione faceva da colonna sonora al video ricordo del capitano viola, apparso pochi giorni dopo la scomparsa di Astori su Violachannel.tv .