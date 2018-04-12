FOTO, Pioli si tatua sul braccio sinistro "DA13" in onore del capitano della Fiorentina
Pomeriggio ricco di significato per Stefano Pioli, il tecnico viola infatti sia è tatuato sul braccio sinistro le iniziali di Davide Astori con la scritta "DA13" proprio in onore del capitano della Fi...
A cura di Redazione Labaroviola
12 aprile 2018 19:54
Pomeriggio ricco di significato per Stefano Pioli, il tecnico viola infatti sia è tatuato sul braccio sinistro le iniziali di Davide Astori con la scritta "DA13" proprio in onore del capitano della Fiorentina. Ecco le foto