FOTO: Pezzella ed un legame speciale con la maglia della Fiorentina

Pezzella, tramite social, ha seguito in diretta la presentazione della nuova maglia della Fiorentina, a testimonianza di un rapporto davvero speciale! Il capitano viola si è innamorato velocemente del...

Pezzella, tramite social, ha seguito in diretta la presentazione della nuova maglia della Fiorentina, a testimonianza di un rapporto davvero speciale! Il capitano viola si è innamorato velocemente della città e della squadra dove gioca. Che bella storia quella della Fiorentina e di German Pezzella