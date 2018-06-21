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FOTO: Pezzella ed un legame speciale con la maglia della Fiorentina

Pezzella, tramite social, ha seguito in diretta la presentazione della nuova maglia della Fiorentina, a testimonianza di un rapporto davvero speciale! Il capitano viola si è innamorato velocemente del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2018 12:13
FOTO: Pezzella ed un legame speciale con la maglia della Fiorentina -
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Pezzella, tramite social, ha seguito in diretta la presentazione della nuova maglia della Fiorentina, a testimonianza di un rapporto davvero speciale! Il capitano viola si è innamorato velocemente della città e della squadra dove gioca. Che bella storia quella della Fiorentina e di German Pezzella

FOTO: Pezzella ed un legame speciale con la maglia della Fiorentina

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