FOTO: Momenti commoventi per il ritiro della maglia N.13 prima di Fiorentina-Cagliari
Prima della partita Fiorentina-Cagliari ci sono stati molti commoventi momenti. Prima c'è stato il ritiro della maglia numero 13, poi una bella foto di gruppo per la Fiorentina con la maglia numero di...
A cura di Redazione Labaroviola
14 maggio 2018 11:09
Prima della partita Fiorentina-Cagliari ci sono stati molti commoventi momenti. Prima c'è stato il ritiro della maglia numero 13, poi una bella foto di gruppo per la Fiorentina con la maglia numero di Astori ed infine anche i bambini della scuola calcio dove è cresciuto Davide, il San Pellegrino hanno calcato il campo del Franchi.