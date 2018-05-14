FOTO: Momenti commoventi per il ritiro della maglia N.13 prima di Fiorentina-Cagliari

Prima della partita Fiorentina-Cagliari ci sono stati molti commoventi momenti. Prima c'è stato il ritiro della maglia numero 13, poi una bella foto di gruppo per la Fiorentina con la maglia numero di...

Prima della partita Fiorentina-Cagliari ci sono stati molti commoventi momenti. Prima c'è stato il ritiro della maglia numero 13, poi una bella foto di gruppo per la Fiorentina con la maglia numero di Astori ed infine anche i bambini della scuola calcio dove è cresciuto Davide, il San Pellegrino hanno calcato il campo del Franchi.

foto zimbio

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