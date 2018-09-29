[FOTO] Maglia speciale per ADV e Pioli. Si festaggia compleanno e panchina numero 600

Giornata di visite al Centro Sportivo "Davide Astori". Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle e Carlos Freitas hanno infatti salutato la squadra in vista dell'Atalanta

Giornata di visite al Centro Sportivo "Davide Astori". Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle e Carlos Freitas hanno infatti salutato la squadra in vista dell'Atalanta, per caricarla e rincuorarla dopo la sconfitta di Milano.

Al termine della seduta è stata scattata qualche foto di rito dove spiccano al centro Pioli e lo stesso Della Valle con due maglie celebrative. Si festeggia infatti il 53' compleanno del patron e la panchina numero 600 del tecnico di Parma