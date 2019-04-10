(FOTO), l’ultima formazione schierata da Montella nel 2015. Quanti rimpianti...
Era un Fiorentina-Chievo di fine stagione e Vincenzo Montella era prossimo a lasciare la panchina della Fiorentina. Questa fu l’ultima formazione schierata dal tecnico partenopeo. Da notare anche la p...
A cura di Redazione Labaroviola
10 aprile 2019 14:24
Era un Fiorentina-Chievo di fine stagione e Vincenzo Montella era prossimo a lasciare la panchina della Fiorentina. Questa fu l’ultima formazione schierata dal tecnico partenopeo. Da notare anche la panchina...