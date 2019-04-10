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(FOTO), l’ultima formazione schierata da Montella nel 2015. Quanti rimpianti...

Era un Fiorentina-Chievo di fine stagione e Vincenzo Montella era prossimo a lasciare la panchina della Fiorentina. Questa fu l’ultima formazione schierata dal tecnico partenopeo. Da notare anche la p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2019 14:24
(FOTO), l’ultima formazione schierata da Montella nel 2015. Quanti rimpianti... -
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Era un Fiorentina-Chievo di fine stagione e Vincenzo Montella era prossimo a lasciare la panchina della Fiorentina. Questa fu l’ultima formazione schierata dal tecnico partenopeo. Da notare anche la panchina...

(FOTO), l’ultima formazione schierata da Montella nel 2015. Quanti rimpianti...

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