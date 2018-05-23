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FOTO: Il nuovo arrivo Balsamà si allena con la Fiorentina

Arriva da Messina il giovane promettente Balsamà. Il classe 2000 si allenerà a Firenze dove la società viola lo valuterà attentamente e deciderà se confermarlo. Questa la storia su Instagram pubblicat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 maggio 2018 12:11
FOTO: Il nuovo arrivo Balsamà si allena con la Fiorentina -
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Arriva da Messina il giovane promettente Balsamà. Il classe 2000 si allenerà a Firenze dove la società viola lo valuterà attentamente e deciderà se confermarlo. Questa la storia su Instagram pubblicata sul profilo del centrocampista classe 2000 dopo l'allenamento di oggi

FOTO: Il nuovo arrivo Balsamà si allena con la Fiorentina

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