FOTO: Il nuovo arrivo Balsamà si allena con la Fiorentina
Arriva da Messina il giovane promettente Balsamà. Il classe 2000 si allenerà a Firenze dove la società viola lo valuterà attentamente e deciderà se confermarlo. Questa la storia su Instagram pubblicat...
A cura di Redazione Labaroviola
23 maggio 2018 12:11
Arriva da Messina il giovane promettente Balsamà. Il classe 2000 si allenerà a Firenze dove la società viola lo valuterà attentamente e deciderà se confermarlo. Questa la storia su Instagram pubblicata sul profilo del centrocampista classe 2000 dopo l'allenamento di oggi