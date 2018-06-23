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FOTO ESCLUSIVA: Ecco come potrebbe essere la nuova maglia con lo sponsor Marina Militare

La Fiorentina ha da poco chiuso il contratto che la legava a Folletto e alla Vorwek. Per la prossima stagione, quindi, sulle maglie viola si leggerà il nome di un nuovo sponsor. Stando alle ultime ind...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
23 giugno 2018 21:36
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La Fiorentina ha da poco chiuso il contratto che la legava a Folletto e alla Vorwek. Per la prossima stagione, quindi, sulle maglie viola si leggerà il nome di un nuovo sponsor. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere Fiorentino, dovrebbe essere quello del marchio di abbigliamento fiorentino Marina Militare.

Se le indiscrezioni saranno confermate la nuova maglia potrebbe essere così:

FOTO ESCLUSIVA: Ecco come potrebbe essere la nuova maglia con lo sponsor Marina Militare

Lorenzo Bigiotti

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