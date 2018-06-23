FOTO ESCLUSIVA: Ecco come potrebbe essere la nuova maglia con lo sponsor Marina Militare

La Fiorentina ha da poco chiuso il contratto che la legava a Folletto e alla Vorwek. Per la prossima stagione, quindi, sulle maglie viola si leggerà il nome di un nuovo sponsor. Stando alle ultime ind...

A cura di Lorenzo Bigiotti 23 giugno 2018 21:36

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