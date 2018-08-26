(FOTO): dato ufficiale abbonati per la stagione 2018/2019: 20.119 tessere staccate
Sono dunque ben 20.119 gli abbonati della Fiorentina per la stagione 2018/2019, questa la foto della distinta ufficiale per il dato dei presenti in Fiorentina-Chievo dal quale si evince dunque il dato...
A cura di Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 21:19
Sono dunque ben 20.119 gli abbonati della Fiorentina per la stagione 2018/2019, questa la foto della distinta ufficiale per il dato dei presenti in Fiorentina-Chievo dal quale si evince dunque il dato soprascritto
Gabriele Caldieron