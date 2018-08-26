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(FOTO): dato ufficiale abbonati per la stagione 2018/2019: 20.119 tessere staccate

Sono dunque ben 20.119 gli abbonati della Fiorentina per la stagione 2018/2019, questa la foto della distinta ufficiale per il dato dei presenti in Fiorentina-Chievo dal quale si evince dunque il dato...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 21:19
(FOTO): dato ufficiale abbonati per la stagione 2018/2019: 20.119 tessere staccate -
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Gabriele Caldieron
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Sono dunque ben 20.119 gli abbonati della Fiorentina per la stagione 2018/2019, questa la foto della distinta ufficiale per il dato dei presenti in Fiorentina-Chievo dal quale si evince dunque il dato soprascritto

(FOTO): dato ufficiale abbonati per la stagione 2018/2019: 20.119 tessere staccate

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