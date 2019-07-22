(FOTO) Coppa Italia, ecco il sorteggio e il calendario. Possibili ottavi contro l'Atalanta
Sono stati sorteggiati i turni di coppa Italia, la Fiorentina, considerato il 16° posto finale nel campionato scorso, entrerà in gioco dal 3° turno e affronterà domenica 18 agosto, al Franchi, la vinc...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2019 19:56
Sono stati sorteggiati i turni di coppa Italia, la Fiorentina, considerato il 16° posto finale nel campionato scorso, entrerà in gioco dal 3° turno e affronterà domenica 18 agosto, al Franchi, la vincente di Benevento vs vincente di Monza-Alessandria. L’eventuale avversaria nel 4° turno uscirà tra Livorno, Carpi, Cittadella e Padova, mentre negli ottavi di finale ci sarebbe l’Atalanta, ai quarti (probabilmente) l’Inter. Nella stessa porzione di tabellone ci sono Napoli, Lazio, Sassuolo, Hellas Verona e Brescia.