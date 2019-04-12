Labaro Viola

(FOTO), contestazione iniziata: striscioni contro Della Valle a Fi.Sud e zona Fortezza

Firmato “Firenze” sono due striscioni identici con su scritto “Della Valle vattene” quelli visti nel sottopassaggio che collega Coverciano con Via Aretina (all’altezza del Gignoro) e nel sottopassaggi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2019 08:35
(FOTO), contestazione iniziata: striscioni contro Della Valle a Fi.Sud e zona Fortezza -
News
Primo Piano
Della Valle
Condividi

Firmato “Firenze” sono due striscioni identici con su scritto “Della Valle vattene” quelli visti nel sottopassaggio che collega Coverciano con Via Aretina (all’altezza del Gignoro) e nel sottopassaggio sui viali in zona Fortezza. Si aggiungono anche Peretola, Viale Talenti ed il Piazzale Michelangelo Queste le immagini:

(FOTO), contestazione iniziata: striscioni contro Della Valle a Fi.Sud e zona Fortezza
(FOTO), contestazione iniziata: striscioni contro Della Valle a Fi.Sud e zona Fortezza
(FOTO), contestazione iniziata: striscioni contro Della Valle a Fi.Sud e zona Fortezza

(FOTO), contestazione iniziata: striscioni contro Della Valle a Fi.Sud e zona Fortezza
(FOTO), contestazione iniziata: striscioni contro Della Valle a Fi.Sud e zona Fortezza

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok