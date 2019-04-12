(FOTO), contestazione iniziata: striscioni contro Della Valle a Fi.Sud e zona Fortezza
Firmato “Firenze” sono due striscioni identici con su scritto “Della Valle vattene” quelli visti nel sottopassaggio che collega Coverciano con Via Aretina (all’altezza del Gignoro) e nel sottopassaggi...
A cura di Redazione Labaroviola
12 aprile 2019 08:35
Firmato “Firenze” sono due striscioni identici con su scritto “Della Valle vattene” quelli visti nel sottopassaggio che collega Coverciano con Via Aretina (all’altezza del Gignoro) e nel sottopassaggio sui viali in zona Fortezza. Si aggiungono anche Peretola, Viale Talenti ed il Piazzale Michelangelo Queste le immagini: