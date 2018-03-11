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FOTO, Badelj scoppia in lacrime a fine gara e l'arbitro lo abbraccia

Una scena bellissima e commovente a fine partita. Badelj, scoppiato in lacrime dopo il fischio finale, è stato abbracciato e sostenuto dall'arbitro mentre tutti i giocatori viola erano per terra a pia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 14:57
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Una scena bellissima e commovente a fine partita. Badelj, scoppiato in lacrime dopo il fischio finale, è stato abbracciato e sostenuto dall'arbitro mentre tutti i giocatori viola erano per terra a piangere o a guardare il cielo. Una scena ricca di emoziome. Ecco la foto

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