(FOTO) Arrivando alla stazione di Campo di Marte pensi che la Fiorentina abbia vinto lo scudetto
Questo il tweet del famoso giornalista Luca Speciale, che passando dalla stazione di campo di Marte è rimasto impressionato dell'effetto scenografico che i commercianti hanno posto in essere. Questo i...
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 14:59
Questo il tweet del famoso giornalista Luca Speciale, che passando dalla stazione di campo di Marte è rimasto impressionato dell'effetto scenografico che i commercianti hanno posto in essere. Questo il tweet:
I negozianti di Viale Mazzini...arrivi alla stazione di Campo di Marte e pensi che la #Fiorentina abbia vinto il terzo scudetto, senza dirtelo !!! @qn_lanazione