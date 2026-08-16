(FOTO) Applausi scroscianti per Paratici: i tifosi viola lo ringraziano per gli acquisti fatti

Paratici accolto con entusiasmo: applausi e selfie per il ds

Venerdì è iniziata la stagione del Centenario per la Fiorentina. Il presidente Joseph Commisso e sua madre Catherine non sono stati gli unici ad essere accolti con grande entusiasmo da parte dei tifosi viola presenti.

Un altro osservato speciale è stato Fabio Paratici che ha seguito il riscaldamento della squadra sulla linea di centrocampo con interesse e concentrazione. Il direttore sportivo ha poi lasciato il campo tra gli applausi scroscianti dei tifosi viola, che l’hanno voluto così ringraziare per la campagna acquisti che sta facendo portando talenti di gran livello come Mastantuono e Oulaï a Firenze. Prima di lasciare il terreno di gioco, si è concesso per alcune foto ricevendo affetto.