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(FOTO) Amrabat dopo l'operazione per pubalgia: "È tutto ok. Grazie per il supporto, torno presto"

Il post apparso sul profilo di Sofyan Amrabat dopo l'operazione per pubalgia a Bordeaux

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 20:29
(FOTO) Amrabat dopo l'operazione per pubalgia: "È tutto ok. Grazie per il supporto, torno presto" -
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(FOTO) Amrabat dopo l'operazione per pubalgia: "È tutto ok. Grazie per il supporto, torno presto"

Sofyan Amrabat si sottoposto ad un operazione a Bordeaux per risolvere il problema legato alla pubalgia. Dopo l'intervento, il centrocampista della Fiorentina ha aggiornato, tramite un post Instagram, i tifosi sulle sue condizioni:

"Hamdoulilah è tutto ok. Grazie per il supporto e i bei messaggi. Torno presto e forte, inshallah!".

Di seguito, il post apparso nel profilo Instagram di Amrabat.

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