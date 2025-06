Fortini torna alla Fiorentina, il saluto della Juve Stabia: “Grande impegno e attaccamento alla maglia”

Niccolò Fortini torna alla Fiorentina. Con un comunicato attraverso il suo sito ufficiale, la Juve Stabia ha ufficializzato l’addio: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la conclusione del prestito del difensore Niccolò Fortini, classe 2006, che farà rientro all’A.C.F. Fiorentina dal 30 giugno. Nel campionato di Serie BKT 2024/25, Niccoló ha collezionato 26 presenze, realizzando 2 gol e 4 assist, per un totale di 1.961′ disputati. Ha inoltre preso parte a 1 gara dei Play Off (29’ complessivi). La società gialloblù ringrazia Niccolò per l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante la stagione, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale”.