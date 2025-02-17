Fortini: "Il ritorno alla Fiorentina a Gennaio era solo una voce, io volevo rimanere con questo gruppo"

Nella vittoria di ieri della Juve Stabia per 3-0 nei confronti del Cosenza in Serie B l'esterno Niccolò Fortini, classe 2006 arrivato in estate in prestito secco dalla Fiorentina, ha segnato il suo pr...

Nella vittoria di ieri della Juve Stabia per 3-0 nei confronti del Cosenza in Serie B l'esterno Niccolò Fortini, classe 2006 arrivato in estate in prestito secco dalla Fiorentina, ha segnato il suo primo gol con le Vespe di Castellammare. E al termine del match ha parlato in conferenza stampa. Ha detto Fortini, soffermandosi anche sulla possibilità di un suo ritorno in viola già a gennaio nata (e poi anche morta) nel corso dell'ultimo mercato invernale:

"È stata una cosa incredibile segnare il primo gol con questa maglia. La città se lo merita tantissimo. Sono contento, sentire il boato dello stadio, il tuo nome è davvero bello. Dopo che ho fatto gol, non sapevo se era buono o no perché il Var può annullare qualsiasi cosa, ma è andata bene.

Il mio addio a gennaio?

"C'è stata qualcosa con la Fiorentina, più una voce che una cosa concreta ma se fossi stato interpellato avrei sicuramente deciso di restare qui. Ora sono felice di continuare con questo gruppo fino a maggio".

Prosegue e conclude Fortini: "Castellammare mi sta aiutando tantissimo. Quando è arrivata la chiamata non ci ho pensato due volte. Continueremo a lavorare sodo e affronteremo queste dodici partite. Sul piano fisico mi sento abbastanza bene. Sto meglio e spero di continuare a prendere ritmo per le prossime partite". Lo riporta Tuttomercatoweb