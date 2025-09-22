Fortini esordio da record: è il giocatore numero 1000 ad aver indossato la maglia della Fiorentina

Fortini è stato il giocatore numero 1000 a vestire la maglia della Fiorentina, un esordio da record per il classe 2006

Nella serata dolorosa di ieri c'è una nota positiva per la Fiorentina, si tratta dell'esordio del classe 2006 Niccolò Fortini rientrato alla Fiorentina dopo l'esperienza alla Juve Stabia. Per Fortini è stata un estate un po' travagliata visto che in primis ha dovuto recuperare da un infortunio nel finale di stagione in Serie B. Poi come se non bastasse anche diverse voci di mercato, tra offerte a titolo definitivo e nuove richieste di prestito dalla Serie B. Però alla fine di comune accordo con il club ha scelto di rimanere alla Fiorentina.

Ieri finalmente l'esordio in viola e in Serie A che ha messo alle spalle tutti i problemi. Per Fortini tra l'altro è un esordio da record, è stato il giocatore numero 1000 a vestire la maglia della Fiorentina. Speriamo che sia di buon auspicio per il futuro suo e della viola