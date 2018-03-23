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Formazioni ufficiali anti Argentina, Chiesa titolare accanto a Immobile e Insigne

Le formazioni ufficiali di Argentina-Italia, amichevole internazionale giocata in Inghilterra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 marzo 2018 19:42
Formazioni ufficiali anti Argentina, Chiesa titolare accanto a Immobile e Insigne -
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Chiesa
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Le formazioni ufficiali di Argentina-Italia, amichevole internazionale giocata in Inghilterra. Chiesa subito titolare

Italia: Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Verratti, Jorginho, Parolo; Chiesa, Immobile, Insigne. C.T.: Di Biagio.

Argentina: Caballero; Bustos, Otadamendi, Fazio, Tagliafico; Paredes, Biglia; Lanzini, Lo Celso, Di Maria; Higuain. C.T.: Bielsa.

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