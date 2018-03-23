Formazioni ufficiali anti Argentina, Chiesa titolare accanto a Immobile e Insigne
Le formazioni ufficiali di Argentina-Italia, amichevole internazionale giocata in Inghilterra
A cura di Redazione Labaroviola
23 marzo 2018 19:42
Le formazioni ufficiali di Argentina-Italia, amichevole internazionale giocata in Inghilterra. Chiesa subito titolare
Italia: Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Verratti, Jorginho, Parolo; Chiesa, Immobile, Insigne. C.T.: Di Biagio.
Argentina: Caballero; Bustos, Otadamendi, Fazio, Tagliafico; Paredes, Biglia; Lanzini, Lo Celso, Di Maria; Higuain. C.T.: Bielsa.