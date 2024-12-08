FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN E COLPANI FUORI, GIOCANO IKONÈ E KOUAMÉ. SOTTIL ESTERNO
La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Cagliari. Fischio di inizio alle ore 12.30 allo stadio Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2024 11:30
La Fiorentina scende in campo contro il Cagliari alle ore 12.30 allo stadio Artemio Franchi. Palladino deve fare a meno di Pongracic oltre che di Bove. Gudmundsson a disposizione. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Adlì, Sottil, Beltran, Ikonè, Kouamè
LA TELEFONATA CON BOVE, IL RACCONTO
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