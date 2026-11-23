FORMAZIONE FIORENTINA: GNONTO E NDOUR TITOLARI, ANCORA VIERY INSIEME A DRAGUSIN
La formazione della Fiorentina che scenderà in campo contro il Monza
A cura di Redazione Labaroviola
23 novembre 2026 19:52
La Fiorentina scende in campo allo stadio Brianteo per la sfida contro il Monza. Gnonto vince il ballottaggio con Njie, Vanoli sceglie Viery e non Ranieri, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
Formazione (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Oulai, Ndour, Mastantuono, Goncalves, Gnonto, Pellegrino.