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FORMAZIONE FIORENTINA: FOLORUNSHO ESTERNO, GUDMUNDSSON TITOLARE, MANDRAGORA NEL MEZZO

La formazione ufficiale della Fiorentina in casa contro il Torino, le scelte di Palladino e gli undici viola che scendono in campo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 gennaio 2025 11:28
FORMAZIONE FIORENTINA: FOLORUNSHO ESTERNO, GUDMUNDSSON TITOLARE, MANDRAGORA NEL MEZZO - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina torna in campo per la seconda giornata di ritorno della serie A, al Franchi di scena il Torino. Palladino deve fare a meno di Cataldi, fuori per infortunio alla caviglia, oltre che di Ikonè e Kayode, in uscita. Questa la formazione ufficiale della squadra viola:

De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Mandragora, Folorunsho, Gudmundsson, Colpani, Kean

LUIZ HENRIQUE NON CONVINTO DI ANDARE ALLO ZENIT, LE ULTIME DA GIANLUCA DI MARZIO

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