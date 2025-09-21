FORMAZIONE FIORENTINA: È 4-4-2, LAMPTEY ESTERNO DESTRO, FUORI FAGIOLI E SOHM. DAVANTI PICCOLI E KEAN
La formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro il Como, queste le scelte dal primo minuto di Stefano Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2025 16:58
La Fiorentina scende in campo alle ore 18 allo stadio Franchi per affrontare il Como di Fabregas. Stefano Pioli ha tutti gli effettivi a disposizione con Gudmundsson che torna a disposizione dopo il forfait contro il Napoli. Questi undici titolari viola, ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:
(4-4-2) De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Lamptey, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fazzini, Piccoli, Kean