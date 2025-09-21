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FORMAZIONE FIORENTINA: È 4-4-2, LAMPTEY ESTERNO DESTRO, FUORI FAGIOLI E SOHM. DAVANTI PICCOLI E KEAN

La formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro il Como, queste le scelte dal primo minuto di Stefano Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2025 16:58
FORMAZIONE FIORENTINA: È 4-4-2, LAMPTEY ESTERNO DESTRO, FUORI FAGIOLI E SOHM. DAVANTI PICCOLI E KEAN - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo alle ore 18 allo stadio Franchi per affrontare il Como di Fabregas. Stefano Pioli ha tutti gli effettivi a disposizione con Gudmundsson che torna a disposizione dopo il forfait contro il Napoli. Questi undici titolari viola, ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:

(4-4-2) De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Lamptey, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fazzini, Piccoli, Kean

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