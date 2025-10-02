FORMAZIONE FIORENTINA: È 3-4-1-2, NDOUR TREQUARTISTA, ATTACCO A DUE CON DZEKO E PICCOLI
Le scelte di Stefano Pioli e la formazione ufficiale della Fiorentina. Questi gli undici titolari. Alle 21 palla al centro
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2025 19:50
La Fiorentina scende in campo alle ore 21 contro il Sigma per la prima partita del girone di Conference League. Kean squalificato e Sohm fuori per infortunio, questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Stefano Pioli:
3-4-1-2 De Gea, Pongracic, Pablo Mari, Ranieri, Dodò, Fagioli, Mandragora, Gosens, Ndour, Dzeko, Piccoli