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FORMAZIONE FIORENTINA: È 3-4-1-2, NDOUR TREQUARTISTA, ATTACCO A DUE CON DZEKO E PICCOLI

Le scelte di Stefano Pioli e la formazione ufficiale della Fiorentina. Questi gli undici titolari. Alle 21 palla al centro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2025 19:50
FORMAZIONE FIORENTINA: È 3-4-1-2, NDOUR TREQUARTISTA, ATTACCO A DUE CON DZEKO E PICCOLI - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo alle ore 21 contro il Sigma per la prima partita del girone di Conference League. Kean squalificato e Sohm fuori per infortunio, questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Stefano Pioli:

3-4-1-2 De Gea, Pongracic, Pablo Mari, Ranieri, Dodò, Fagioli, Mandragora, Gosens, Ndour, Dzeko, Piccoli

 

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