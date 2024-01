FORMAZIONE FIORENTINA: BREKALO ESTERNO, FUORI MILENKOVIC. ARTHUR NON RECUPERA DALLE FATICHE

La Fiorentina scende in campo alle ore 18 allo stadio Franchi contro l’Udinese, Italiano deve fare a meno di Nico Gonzalez, ancora fuori per infortunio e Kouamè, impegnato in Coppa d’Africa. Sottil è tornato tra i convocati in questa giornata. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi, Mandragora, Duncan, Bonaventura, Ikonè, Brekalo, Beltran

