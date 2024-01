Pedullà: “L’Atletico Madrid potrebbe fare un sondaggio per Kean. Monza spinge, la Fiorentina aspetta”

Arrivano novità sul fronte Moise Kean. A dare un aggiornamento sulla situazione legata al centravanti bianconero è Alfredo Pedullà, che sul proprio sito ha scritto: “Moise Kean lascerà quasi sicuramente la Juve in prestito entro questa sessione di mercato, magari dopo aver rinnovato il contratto un scadenza nel 2025. Il Monza sta spingendo, anche perché il futuro di Colombo in Brianza non è scontato e per questo motivo Galliani sta facendo diversi ragionamenti sugli attaccanti, sondando con decisione anche Djuric seguito dal Genoa. Alla Fiorentina piace Kean, ma il club viola fin qui non si è materializzato. Occhio ai club esteri, per esempio all’Atletico Madrid che è preoccupato per le condizioni fisiche di Depay e che potrebbe fare un sondaggio nei prossimi giorni. Dalla Francia hanno parlato due giorni fa anche del Rennes, ma per il momento non ci sono stati contatti diretti”.