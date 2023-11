Fiorentina di scena a San Siro per la gara contro il Milan in programma alle 20.45. Questa la formazione titolare della Fiorentina con Italiano che deve fare a meno di Kayode, ancora fuori per infortunio

Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Bonaventura, Nico Gonzalez, Sottil, Beltran

LE PAROLE DI PIOLI SULLA FIORENTINA IN CONFERENZA STAMPA