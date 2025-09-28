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FORMAZIONE FIORENTINA: 3-4-2-1, GUDMUNDSSON E FAZZINI TREQUARTISTI. PABLO MARI IN DIFESA

La formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro il Pisa, calcio di inizio alle ore 15. Ecco le scelte di Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2025 13:53
FORMAZIONE FIORENTINA: 3-4-2-1, GUDMUNDSSON E FAZZINI TREQUARTISTI. PABLO MARI IN DIFESA - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina è di scena a Pisa dove incontrerà alle ore 15 la squadra di Gilardino, Stefano Pioli scegli questi undici titolari, ecco la formazione ufficiale della squadra viola:

(3-4-2-1) De Gea, Pablo Mari, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens, Fazzini, Gudmundsson, Kean

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