FORMAZIONE FIORENTINA: 3-4-2-1, GUDMUNDSSON E FAZZINI TREQUARTISTI. PABLO MARI IN DIFESA
La formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro il Pisa, calcio di inizio alle ore 15. Ecco le scelte di Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2025 13:53
La Fiorentina è di scena a Pisa dove incontrerà alle ore 15 la squadra di Gilardino, Stefano Pioli scegli questi undici titolari, ecco la formazione ufficiale della squadra viola:
(3-4-2-1) De Gea, Pablo Mari, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens, Fazzini, Gudmundsson, Kean