Labaro Viola

FORM.UFFICIALI: NIENTE SPAZIO PER MAXI OLIVERA, ESORDIO PER MILENKOVIC. HUGO..

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A Tim. I viola sono chiamati a portare punti..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 19:30
FORM.UFFICIALI: NIENTE SPAZIO PER MAXI OLIVERA, ESORDIO PER MILENKOVIC. HUGO.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa, Eysseric, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa, Eysseric, Simeone
News
Fiorentina
Cagliari
Condividi

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A Tim. I viola sono chiamati a portare punti dopo la prestazione sotto tono di domenica scorsa contro il Genoa mentre il Cagliari è pronto a riscattare la sconfitta contro la Roma subita al 95'

CAGLIARI: Cragno, Van Der Wiel, Andreolli, Cossu, Joao Pedro, Romagna, Barella, Pisacane, Padoin, Ionita, Pavoletti. A disp. Rafael, Crosta, Giannetti, Senna, Faragò, Farias, Ceppitelli, Capuano, Sau, Deiola, Melchiorri.

FIORENTINA: Sportiello, Milenkovic, Astori, Hugo, Badelj, Veretout, Benassi, Biraghi, Chiesa, Simeone, Thereau. A disp. Cerofolini, Dragowski, Laurini, Sanchez, Saponara, Zekhnini, Eysseric, Olivera, Cristoforo, Dias, Babacar, Gaspar.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok