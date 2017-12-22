FORM.UFFICIALI: NIENTE SPAZIO PER MAXI OLIVERA, ESORDIO PER MILENKOVIC. HUGO..
Le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A Tim. I viola sono chiamati a portare punti..
Le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A Tim. I viola sono chiamati a portare punti dopo la prestazione sotto tono di domenica scorsa contro il Genoa mentre il Cagliari è pronto a riscattare la sconfitta contro la Roma subita al 95'
CAGLIARI: Cragno, Van Der Wiel, Andreolli, Cossu, Joao Pedro, Romagna, Barella, Pisacane, Padoin, Ionita, Pavoletti. A disp. Rafael, Crosta, Giannetti, Senna, Faragò, Farias, Ceppitelli, Capuano, Sau, Deiola, Melchiorri.
FIORENTINA: Sportiello, Milenkovic, Astori, Hugo, Badelj, Veretout, Benassi, Biraghi, Chiesa, Simeone, Thereau. A disp. Cerofolini, Dragowski, Laurini, Sanchez, Saponara, Zekhnini, Eysseric, Olivera, Cristoforo, Dias, Babacar, Gaspar.