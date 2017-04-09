FORM.UFFICIALI: BABA TITOLARE, TORNA BERNA, OUT SAPONARA
Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina:
A cura di Redazione Labaroviola
09 aprile 2017 11:44
Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez (cap.) , Astori, Sanchez, Tello, Badelj, Borja Valero, Milic, Bernardeschi, Ilicic, Babacar
Panchina: Sportiello, Tomovic, Salcedo, Cristoforo, Maistro, Hagi, Chiesa, Maxi Olivera, Kalinic, De Maio, Saponara, Mlakar
Sampdoria: Viviano, Dodo, Barreto, Bruno Fernandes, Schick, Linetty, Bereszynski, Silvestre, Quagliarella (cap.), Torreira, Skriniar