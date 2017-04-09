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FORM.UFFICIALI: BABA TITOLARE, TORNA BERNA, OUT SAPONARA

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2017 11:44
FORM.UFFICIALI: BABA TITOLARE, TORNA BERNA, OUT SAPONARA -
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Primo Piano
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Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez  (cap.) , Astori, Sanchez, Tello, Badelj, Borja Valero, Milic, Bernardeschi, Ilicic, Babacar

Panchina: Sportiello, Tomovic, Salcedo, Cristoforo, Maistro, Hagi, Chiesa, Maxi Olivera, Kalinic, De Maio, Saponara, Mlakar

Sampdoria: Viviano,  Dodo, Barreto, Bruno Fernandes, Schick, Linetty, Bereszynski, Silvestre, Quagliarella (cap.), Torreira, Skriniar

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