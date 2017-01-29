FORM. UFFICIALI: SPORTIELLO SI PRENDE LA PORTA E BERNA SI SIEDE IN PANCHINA...
Ecco le formazioni ufficiali della partita di oggi:Fiorentina: Sportiello, De Maio, Badelj, Sanchez, Vecino, Kalinic, Astori, Olivera, Borja, Chiesa, Ilicic. All. Sousa(Cerofolini, Satalino, Bernardes...
A cura di Redazione Labaroviola
29 gennaio 2017 13:48
Ecco le formazioni ufficiali della partita di oggi:
Fiorentina: Sportiello, De Maio, Badelj, Sanchez, Vecino, Kalinic, Astori, Olivera, Borja, Chiesa, Ilicic. All. Sousa
(Cerofolini, Satalino, Bernardeschi, Toledo, Tello, Diks, Salcedo, Cristoforo, Hagi, Babacar, Milic, Tomovic
Genoa: Lamanna, Cofie, Izzo, Burdisso, Simeone, Hiljemark, Orban, Lazovic, Munoz, Pinilla, Laxalt. All. Juric (Zima, Rubinho, Edenilson, Gentiletti, Ntcham, Beghetto, Taraabt, Pandev, Morosini, Tazzer, Quaini, Ninkovic)