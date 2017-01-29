Labaro Viola

FORM. UFFICIALI: SPORTIELLO SI PRENDE LA PORTA E BERNA SI SIEDE IN PANCHINA...

Ecco le formazioni ufficiali della partita di oggi:Fiorentina: Sportiello, De Maio, Badelj, Sanchez, Vecino, Kalinic, Astori, Olivera, Borja, Chiesa, Ilicic. All. Sousa(Cerofolini, Satalino, Bernardes...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2017 13:48
FORM. UFFICIALI: SPORTIELLO SI PRENDE LA PORTA E BERNA SI SIEDE IN PANCHINA... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Primo Piano
Condividi

Ecco le formazioni ufficiali della partita di oggi:

Fiorentina: Sportiello, De Maio, Badelj, Sanchez, Vecino, Kalinic, Astori, Olivera, Borja, Chiesa, Ilicic. All. Sousa

(Cerofolini, Satalino, Bernardeschi, Toledo, Tello, Diks, Salcedo, Cristoforo, Hagi, Babacar, Milic, Tomovic

Genoa: Lamanna, Cofie, Izzo, Burdisso, Simeone, Hiljemark, Orban, Lazovic, Munoz, Pinilla, Laxalt. All. Juric (Zima, Rubinho, Edenilson, Gentiletti, Ntcham, Beghetto, Taraabt, Pandev, Morosini, Tazzer, Quaini, Ninkovic)

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok