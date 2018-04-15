FORM. UFFICIALE: TRIDENTE SAPONARA-CHIESA-SIMEONE, MILENKOVIC TERZINO
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Spal in programma alle 12.30 allo stadio Franchi di Firenze. Stefano Pioli deve fare a meno solo di Badelj ancora infortunato....
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2018 11:20
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Spal in programma alle 12.30 allo stadio Franchi di Firenze. Stefano Pioli deve fare a meno solo di Badelj ancora infortunato. Ecco gli undici titolari scelti dal tecnico:
Fiorentina: Sportiello, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Dabo, Benassi, Veretout, Saponara, Chiesa, Simeone
Spal: Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton, Viviani, Vitale, Costa; Floccari, Antenucci.