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FORM. UFFICIALE: TRIDENTE SAPONARA-CHIESA-SIMEONE, MILENKOVIC TERZINO

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Spal in programma alle 12.30 allo stadio Franchi di Firenze. Stefano Pioli deve fare a meno solo di Badelj ancora infortunato....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2018 11:20
FORM. UFFICIALE: TRIDENTE SAPONARA-CHIESA-SIMEONE, MILENKOVIC TERZINO - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Spal in programma alle 12.30 allo stadio Franchi di Firenze. Stefano Pioli deve fare a meno solo di Badelj ancora infortunato. Ecco gli undici titolari scelti dal tecnico:

Fiorentina: Sportiello, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Dabo, Benassi, Veretout, Saponara, Chiesa, Simeone

Spal: Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton, Viviani, Vitale, Costa; Floccari, Antenucci.

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