FORM. UFFICIALE: SOUSA FA FUORI BADELJ, FIORENTINA ULTRA OFFENSIVA. BORJA A CENTROCAMPO
Diramata le formazione ufficiali della partita tra Fiorentina e Cagliari che scenderanno in campo alle 15. Queste le scelte di Sousa e di RastelliFiorentina: Tatarusanu, Tomovic, Rodriguez, Astori, Ch...
A cura di Redazione Labaroviola
12 marzo 2017 14:01
Diramata le formazione ufficiali della partita tra Fiorentina e Cagliari che scenderanno in campo alle 15. Queste le scelte di Sousa e di Rastelli
Fiorentina: Tatarusanu, Tomovic, Rodriguez, Astori, Chiesa, Vecino, B.Valero, Tello, Bernardeschi, Saponara, Kalinic
Cagliari: Rafael; Isla, Pisacane, Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis, Dessena, Barella; J. Pedro, Borriello