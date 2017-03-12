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FORM. UFFICIALE: SOUSA FA FUORI BADELJ, FIORENTINA ULTRA OFFENSIVA. BORJA A CENTROCAMPO

Diramata le formazione ufficiali della partita tra Fiorentina e Cagliari che scenderanno in campo alle 15. Queste le scelte di Sousa e di RastelliFiorentina: Tatarusanu, Tomovic, Rodriguez, Astori, Ch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2017 14:01
FORM. UFFICIALE: SOUSA FA FUORI BADELJ, FIORENTINA ULTRA OFFENSIVA. BORJA A CENTROCAMPO - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Diramata le formazione ufficiali della partita tra Fiorentina e Cagliari che scenderanno in campo alle 15. Queste le scelte di Sousa e di Rastelli

Fiorentina: Tatarusanu, Tomovic, Rodriguez, Astori, Chiesa, Vecino, B.Valero, Tello, Bernardeschi, Saponara, Kalinic

Cagliari: Rafael; Isla, Pisacane, Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis, Dessena, Barella; J. Pedro, Borriello

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