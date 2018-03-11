Labaro Viola

FORM. UFFICIALE: GIOCA SAPONARA, MILENKOVIC E VITOR HUGO IN DIFESA

Queste le formazioni titolari di Fiorentina-Benevento. Ecco le scelte di Stefano Pioli per la partita in programma alle 12.30. La prima senza Astori:Cosi la Fiorentina: Sportiello; Milenkovic, Pezzell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 11:38
FORM. UFFICIALE: GIOCA SAPONARA, MILENKOVIC E VITOR HUGO IN DIFESA - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
News
Fiorentina
Benevento
Condividi

Queste le formazioni titolari di Fiorentina-Benevento. Ecco le scelte di Stefano Pioli per la partita in programma alle 12.30. La prima senza Astori:

Cosi la Fiorentina: Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone;

Cosi il Benevento: Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Djuricic, Cataldi; Lombardi, Guilherme, Brignola; Coda;

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok