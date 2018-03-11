FORM. UFFICIALE: GIOCA SAPONARA, MILENKOVIC E VITOR HUGO IN DIFESA
Queste le formazioni titolari di Fiorentina-Benevento. Ecco le scelte di Stefano Pioli per la partita in programma alle 12.30. La prima senza Astori:Cosi la Fiorentina: Sportiello; Milenkovic, Pezzell...
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 11:38
Queste le formazioni titolari di Fiorentina-Benevento. Ecco le scelte di Stefano Pioli per la partita in programma alle 12.30. La prima senza Astori:
Cosi la Fiorentina: Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone;
Cosi il Benevento: Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Djuricic, Cataldi; Lombardi, Guilherme, Brignola; Coda;