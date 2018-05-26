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FORM.UFFICIALE FIORENTINA, GORI UNICA PUNTA, HRISTOV TORNA AL CENTRO DELLA DIFESA

Questa la formazione scelta da mister Bigica per affrontare il Torino all’andata dei play-off del Campionato Primavera..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2018 14:23
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Questa la formazione scelta da mister Bigica per affrontare il Torino all’andata dei play-off del Campionato Primavera 1 per l’accesso alle Final Four (diretta televisiva Sportitalia ore 15.30)

Fiorentina: Cerofolini, Ferrarini, Hristov, Ranieri, Simonti, Diakhate(C),Valencic, Sottil, Lakti, Maganjic, Gori.

Di seguito il tabellone delle fasi finali:

FORM.UFFICIALE FIORENTINA, GORI UNICA PUNTA, HRISTOV TORNA AL CENTRO DELLA DIFESA

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