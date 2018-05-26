FORM.UFFICIALE FIORENTINA, GORI UNICA PUNTA, HRISTOV TORNA AL CENTRO DELLA DIFESA
Questa la formazione scelta da mister Bigica per affrontare il Torino all’andata dei play-off del Campionato Primavera..
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2018 14:23
Questa la formazione scelta da mister Bigica per affrontare il Torino all’andata dei play-off del Campionato Primavera 1 per l’accesso alle Final Four (diretta televisiva Sportitalia ore 15.30)
Fiorentina: Cerofolini, Ferrarini, Hristov, Ranieri, Simonti, Diakhate(C),Valencic, Sottil, Lakti, Maganjic, Gori.
Di seguito il tabellone delle fasi finali: