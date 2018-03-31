FORM. UFFICIALE: EYSSERIC, SAPONARA E CRISTOFORO DAL PRIMO MINUTO. IN DIFESA...
Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Crotone in programma alle ore 15 allo stadio Franchi. Ecco le scelte del tecnico viola Stefano Pioli che fa a meno di Benassi...
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2018 13:43
Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Crotone in programma alle ore 15 allo stadio Franchi. Ecco le scelte del tecnico viola Stefano Pioli che fa a meno di Benassi e Biraghi squalificati e di Badelj infortunato. La formazione della Fiorentina:
Sportiello, Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Maxi Olivera, Cristoforo, Veretout, Eysseric, Saponara, Chiesa, Simeone