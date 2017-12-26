FORM UFFICIALE: DRAGO IN PORTA, FUORI PEZZELLA, THEREAU E SIMEONE. SANCHEZ REGISTA
È stata diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Lazio in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma per i quarti di finale Coppa Italia, questi gli undici sc...
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2017 19:57
È stata diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Lazio in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma per i quarti di finale Coppa Italia, questi gli undici scelti titolari da Stefano Pioli
Dragowski, Astori, Milenkovic, Vitor Hugo, Bruno Gaspar, Benassi, Sanchez, Veretout, Chiesa, Saponara, Babacar