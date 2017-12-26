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FORM UFFICIALE: DRAGO IN PORTA, FUORI PEZZELLA, THEREAU E SIMEONE. SANCHEZ REGISTA

È stata diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Lazio in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma per i quarti di finale Coppa Italia, questi gli undici sc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 dicembre 2017 19:57
FORM UFFICIALE: DRAGO IN PORTA, FUORI PEZZELLA, THEREAU E SIMEONE. SANCHEZ REGISTA - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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È stata diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Lazio in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma per i quarti di finale Coppa Italia, questi gli undici scelti titolari da Stefano Pioli

Dragowski, Astori, Milenkovic, Vitor Hugo, Bruno Gaspar, Benassi, Sanchez, Veretout, Chiesa, Saponara, Babacar

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