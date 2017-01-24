FORM. UFFICIALE: FUORI BORJA DENTRO CRISTOFORO, C'E' TOMOVIC...
Queste le formazioni ufficiali di Napoli e Fiorentina che a breve scenderanno in campo al San Paolo per i quarti di finale della Coppa Italia 2016/17.Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimović,...
Queste le formazioni ufficiali di Napoli e Fiorentina che a breve scenderanno in campo al San Paolo per i quarti di finale della Coppa Italia 2016/17.
Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimović, Strinić; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Pavoletti, Insigne. All. Sarri.
Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Astori, Sanchez; Chiesa, Vecino, Badelj, Maxi Olivera; Cristoforo, Bernardeschi; Kalinic. All.: Sousa.
Sousa dunque opta per Cristoforo rinunciando a Borja Valero, Tomovic vince il ballottaggio con Salcedo per una casacca in difesa. Sanchez ancora sulla linea dei difensori. Gonzalo infortunato.
Sarri lancia Pavoletti dal primo minuto risparmiando in partenza Mertens.
Arbitra l'incontro il signor Doveri della sezione di Roma.