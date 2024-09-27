Fonseca dalle stalle alle stelle, il Milan vince ancora e sale in vetta. Domenica prossima la sfida del Franchi

Il tecnico portoghese solo una settimana fa sembrava già con le valigie in mano, la scia lunga del derby vinto ha fatto la differenza

Il Milan ha dato continuità alla vittoria nel derby e nella sesta giornata di Serie A ha battuto 3-0 il Lecce a San Siro, passando almeno una notte in vetta alla classifica con il Torino. I rossoneri di Fonseca dopo trentacinque minuti al rilento hanno sbloccato il match con Morata sugli sviluppi di palla inattiva e nei cinque giri di orologio successivi hanno travolto il Lecce di Gotti: Hernandez e Pulisic hanno calato il tris già prima dell'intervallo rendendo il secondo tempo una formalità. Espulso Bartesaghi all'80'.

Il risultato può parzialmente ingannare, i volti a fine partita e l'entusiasmo sugli spalti no. Il Milan ha superato l'esame con una vittoria netta nel punteggio, magari meno nello svolgimento della gara, ma controllando la situazione con una naturalezza che solo una settimana abbondante fa sembrava utopia.

Prossimo appuntamento per i rossoneri la difficile trasferta di Firenze domenica prossima contro la Fiorentina di Palladino.

Lo riporta sportmediaset

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