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Follia Jurgen Damm: arrestato (e poi rilasciato) il giocatore accostato alla Fiorentina per gennaio

Jurgen Damm, il centrocampista messicano classe '92 in forza al Tigres, è stato arrestato la scorsa notte. Il giocatore, più volte accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni, in qualità di prospett...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 gennaio 2018 11:16
Follia Jurgen Damm: arrestato (e poi rilasciato) il giocatore accostato alla Fiorentina per gennaio -
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Jurgen Damm, il centrocampista messicano classe '92 in forza al Tigres, è stato arrestato la scorsa notte. Il giocatore, più volte accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni, in qualità di prospetto utile per rinforzare il centrocampo viola, è andato dritto all'alt della polizia che lo stavo fermando per eccesso di velocità. Subito preso ed arrestato, è stato rilasciato dietro il pagamento di una cauzione.

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