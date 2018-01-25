Follia Jurgen Damm: arrestato (e poi rilasciato) il giocatore accostato alla Fiorentina per gennaio

Jurgen Damm, il centrocampista messicano classe '92 in forza al Tigres, è stato arrestato la scorsa notte. Il giocatore, più volte accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni, in qualità di prospett...

Jurgen Damm, il centrocampista messicano classe '92 in forza al Tigres, è stato arrestato la scorsa notte. Il giocatore, più volte accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni, in qualità di prospetto utile per rinforzare il centrocampo viola, è andato dritto all'alt della polizia che lo stavo fermando per eccesso di velocità. Subito preso ed arrestato, è stato rilasciato dietro il pagamento di una cauzione.