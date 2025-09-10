Floro Flores: "La Fiorentina ha costruito una squadra importante. Il Napoli rimane la squadra da battere"

Gli azzurri sono stati costruiti per vincere ancora, sono la squadra da battere e queste partite ti dicono se effettivamente si può continuare a farlo

L'ex attaccante del Napoli Antonio Floro Flores è intervenuto su Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione Radio Goal, per analizzare e dire il suo pensiero sulla sfida di sabato tra Napoli e Fiorentina:

"La formazione viola ha costruito una squadra importante per puntare all'Europa, e questa partita ci dirà quale sarà il percorso del Napoli in questa stagione. Gli azzurri sono stati costruiti per vincere ancora, sono la squadra da battere e queste partite ti dicono se effettivamente si può continuare a farlo. L'acquisto più importante di quest'anno può essere Buongiorno, l'anno scorso senza di lui si è fatto fatica e recuperarlo può fare davvero la differenza. Beukema è un ottimo giocatore ma giocare a Napoli è diverso da giocare in altre piazze, ci sono aspettative e pressioni diverse. Lucca sa che non ha fatto due uscite eccezionali, però lotta e combatte come faceva Lukaku. L'ex Udinese è un bel giocatore e me lo aspetto titolare anche a Firenze. Vedendo come Conte lavora, penso che chi arriva ha bisogno di tempo per poter giocare titolare".